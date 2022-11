Sharon Stone revela el drama de salud que atraviesa tras un diagnóstico equivocado Sharon Stone compartió los difíciles momentos que ha vivido luego de recibir un diagnóstico equivocado: "Obtengan una segunda opinión". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sharon Stone Sharon Stone | Credit: Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images Sharon Stone está convencida de que siempre tenemos que acudir a una segunda valoración médica, luego de que un mal diagnóstico sobre unos malestares que padecía retrasaran la detección de un enorme tumor y la llevara a someterse a procedimientos innecesarios. "Acabo de recibir otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", dijo Stone a sus seguidores en sus historias de Instagram. Según la actriz de 64 años, en un primer momento tuvo que se someterse a una operación y recibir epidural dos veces, pero como el malestar solo empeoraba, decidió acudir a una segunda opinión especializada. Sharon Stone Sharon Stone | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Fue entonces cuando un médico le dijo que tenía "un tumor fibroide grande que debe salir". Luego de su experiencia, la actriz de Casino y The Specialist decidió compartir su testimonio para exhortar sobre todo a las mujeres para que busquen más de una opinión médica ante cualquier malestar en sus cuerpos. "Mujeres en particular: no se dejen impresionar ❣️ OBTENGAN UNA SEGUNDA OPINIÓN ❣️ Puede salvarles la vida 🙏🏻💥", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijo que estará distanciada un tiempo en lo que se recupera de su operación: "Estaré fuera de 4 a 6 semanas para recuperarme por completo. Gracias por su atención. Todo está bien 💪🏻 🙏🏻". Este no es el primer grave problema que atraviesa la actriz, luego de sufrir una hemorragia cerebral en 2001 que casi le cuesta la vida y que también le tuvieron que extirpar un tumor benigno. Según dijo posteriormente en una entrevista, considera que esos problemas de salud pusieron freno a su carrera luego de ser una de las estrellas de Hollywood más solicitadas de los años noventa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sharon Stone revela el drama de salud que atraviesa tras un diagnóstico equivocado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.