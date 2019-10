Sharon Stone enciende la red posando en panties a sus 61 años La actriz Sharon Stone estremece la red posando en panties a sus 61 años. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sharon Stone ha dejado su huella en Hollywood por su gran belleza y sensualidad. Cintas como Basic Instinct 1 y 2 y Casino han inmortalizado su bello rostro y famosas piernas. Y ahora la doña acaba de mostrar por redes que aunque ya cumplió sus 61 primaveras, su fisonomía sigue igual de espectacular a pesar del paso de los años. Y la doña ha probado el punto posando en panties, ni más ni menos. La impresionante instantánea surgió este miércoles y ahí se muestra a Stone, quien es madre de tres hijos, relajada y sexy en un balcón con panties de encaje y un suéter de cuello de tortuga negro a juego. El retato fue tomado por la fotógrafa Emma Summerton y pertenece a una sesión que Stone hizo para la revista Allure. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella destaca por su piel y su figura dignos de una chica de 20 años. Según ha explicado, para conseguirlo lleva una dieta sana; ni por error prueba la comida chatarra o productos con conservadores, aditivos o químicos. Toma mucha agua y hace pilates, como reveló en su momento a The New York Times. "No como comida procesada. No tomo cafeína y rara vez tomo una soda o alcohol. Pero como carne roja y chocolate oscuro", explicó a la publicación en 2018. "Endulzo mi té si quiero. Son celíaca así que no como gluten. Por lo demás, como igual que cualquier otra persona, lo que se me antoje". ¡Qué envidia! Advertisement

Close Share options

Close View image Sharon Stone enciende la red posando en panties a sus 61 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.