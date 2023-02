La familia de Sharon Stone otra vez de luto solo meses después de perder a un sobrino de la actriz La actriz Sharon Stone vuelve a sufrir una enorme pérdida en su familia menos de 17 meses después de la trágica muerte de su sobrino River. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sharon Stone Sharon Stone | Credit: Frazer Harrison/Getty Images Sharon Stone ha vuelto a sufrir una sensible pérdida en su familia con el fallecimiento de su hermano Patrick Stone a los 57 años de forma inesperada y solo 17 meses después de la muerte de su hijo River, sobrino de la actriz. La protagonista de Casino informó este lunes por la noche del deceso de su hermano con una foto juntos en Instagram acompañada de un sencillo mensaje. "Descanse en paz mi hermano Patrick Joseph Stone". En un emotivo video que compartió posteriormente, señaló que su hermano había fallecido de un ataque de corazón. "Como toda familia, les agradecemos el cariño y el apoyo en este momento de dolor inconmensurable y apreciamos todas sus condolencias", dice en la grabación, en la que no puede contener las lágrimas. "Sí, hemos sufrido unas enormes pérdidas en el último par de años, igual que muchos de ustedes. Y entendemos perfectamente que las pérdidas son aquí en la Tierras, y les agradezco el cariño y el apoyo que nos muestran", agrega. Como recuerda la actriz de 64 años en su mensaje, su familia pasó hace no mucho por otro momento extremadamente doloroso. Su sobrino River, hijo de su hermano Patrick, falleció días antes de cumplir el año a causa de un fallo general de su organismo en agosto de 2021. La viuda del hermano de la actriz, Tasha, contó en redes que su esposo falleció en de madrugada. "Mi deseo en medio de todo esto es que al menos River tiene a su papá y espero que los dos se lo estén pasando bien. Por favor, dale el mayor de los abrazos y besos de parte de todos nosotros y cuídalo de que no se meta en problemas".

