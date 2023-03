¿Qué se hizo Sharon Stone? La actriz luce nuevo look en su cumpleaños Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería sharon stone nuevo look labios cumpleanos Credit: Sharon Stone Instagram ¡La actriz Sharon Stone irreconocible! No dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Sharon Stone irreconocible Con motivo de su cumpleaños, la actriz Sharon Stone presumió de su nuevo look. "¡Lo hice, finalmente!". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Maribel Guardia en bikini A sus 63 años, la actriz Maribel Guardia luce cuerpazo. "Argentina, qué precioso país y que gente tan amorosa, me encantó trabajar aquí. Por lo pronto, una escapadita a la alberca para tomar vitamina D". 2 de 6 Ver Todo Lele Pons y Guayna de luna de miel Luego de una suntuosa boda en Miami, la influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa empacaron maletas y se trasladaron a una hermosa locación para disfrutar de su luna de miel. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Angela Aguilar en bikini La hija de Pepe Aguilar, Angela Aguilar, mostró sus curvas en México ataviada con un bikini negro. 4 de 6 Ver Todo Francisca sin maquillaje La presentadora Francisca radiante sin maquillaje. "Mi cara de Domingo fresca y tropical. ¡Que tengan un bonito día! Aquí voy a moverme. Empecé con camisa y termine liberada". 5 de 6 Ver Todo Maluma envía besitos Con esta sexy foto, el colombiano Maluma envía "besitos" para sus reinas. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

