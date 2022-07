Sharon Fonseca confiesa cuál es el truco para que su relación con Gianluca Vacchi funcione Ella tiene 27 años y él 54, y a pesar de la gran diferencia de edad, su relación es todo un éxito. ¿Cómo lo han conseguido? Sharon Fonseca comparte cuál es el secreto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante una conexión en vivo a través de las redes sociales, Sharon Fonseca respondió a una de sus seguidoras cuál era el secreto para que su relación con Gianluca Vacchi, 27 años mayor que ella, funcionase tan bien. La venezolana no dudó en responder e incluso añadió que le encantaría que su pareja se sumase a otro live para responder juntos todas las dudas, ya que es una pregunta constante que ambos reciben por parte de sus followers. "No quiero sonar cliché pero la comunicación es la clave. Solo hablen de sus diferencias, y sobre lo que tú y él esperan de la relación", dijo asegurando que una buena comunicación es la clave de todo. Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca | Credit: Instagram Ginaluca Vacchi También hizo énfasis en destacar que siempre cada parte de la pareja debe saber qué busca en la relación y cuál es la dinámica que quieren conseguir juntos, para que así pueden conversar sobre sus expectativas. Fue tan sincera con sus fans en esta conexión que hasta confesó que no descarta tener otro bebé junto al empresario, aunque a día de hoy se encuentran enfocados en su pequeña Blu Jerusalema. Desde que nació, el pasado 27 de octubre de 2020, la pequeña ha sido el centro de atención de sus papás, quienes tratan de pasar el máximo tiempo posible con ella e incluirla en parte de sus actos públicos. Así lo hicieron el pasado 21 de mayo, desfilando los tres juntos como una bella familia por la alfombra roja en el estreno de la premier del documental Gianluca Vachi mucho más, de Prime Video, dedicado a mostrar la vida del italiano. Sin duda ellos son el ejemplo de que la diferencia de edad no es un problema, y aunque fueron muy cuestionados desde el principio de su relación, forman una pareja solida y feliz, y su hija es muestra de ello. ¡Viva el amor!

