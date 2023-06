Actriz de Beverly Hills 90210 revela que el cáncer hizo metástasis en su cerebro: "Mi miedo es obvio" Las noticias sobre el cáncer que padece no han sido nada buenas para Shannon Doherty, quien mostró abiertamente su tratamiento médico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2020, Shannon Doherty dio a conocer que luchaba contra el cáncer de mama que estaba en un etapa muy avanzada. A partir de entonces, fue mostrando el procedimiento para combatir la enfermedad. Ahora, una de las protagonistas de la serie Beverly Hills, 90210 revela que ahora el padecimiento ha avanzado e hizo metástasis en el cerebro. "12 de enero de 2023. El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró Mets [metástasis] en mi cerebro. El vídeo de ayer mostraba el proceso de ajustarse para la máscara que usas durante la radiación en tu cerebro", explicó Doherty en su cuenta de Instagram. "12 de enero, tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y pasaron muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo grandes médicos como el Dr. Amin Mirahdi y los increíbles técnicos en Cedar Sinai. Pero ese miedo... La agitación... el momento de todo... Así es como puede ser el cáncer". Acompañó esta mensaje con un video donde se muestra el proceso médico que está llevando a cabo. Se logra apreciar que la famosa llora mientras recibe el respectivo tratamiento. Shannon Doherty Credit: Earl Gibson III/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "Gracias por compartir Shannon Doherty, eres tan valiente. Nuestros pensamientos y oraciones están contigo"; "Te deseo mucha fuerza y amor"; "Soy una trabajadora social de un hospital, y no tengo la oportunidad de ver esta parte de mis pacientes luchando. Gracias por ser tan abierta sobre esto", y "Eres valiente por compartir. Gracias. Gracias. Significa mucho para la gente que les permitas ser parte de tu experiencia", mencionaron. Shannon Doherty De momento, Shannon Doherty no ha dado mayores detalles sobre su estado de salud; se espera que este procedimiento médico la ayude a recuperarse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz de Beverly Hills 90210 revela que el cáncer hizo metástasis en su cerebro: "Mi miedo es obvio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.