Shannon de Lima comparte una foto con su príncipe azul. ¿Quién es su gran amor? Shannon de Lima publica un amoroso mensaje en Instagram para "su príncipe". Mira la foto de la modelo venezolana con su gran amor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shannon de Lima ha tenido amores famosos en su vida como su exesposo, el cantante Marc Anthony. También han salido a la luz romances con el futbolista colombiano James Rodríguez y con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, pero la modelo venezolana recién publicó una foto con su gran amor en Instagram. Se trata de su hijo, Daniel Sosa. De Lima, de 31 años, compartió una foto llenando de cariño a su hijo adolescente, fruto de su relación con el actor venezolano Manuel Sosa. El precioso niño de ojos claros es el mayor orgullo de esta famosa mamá. "Te amo, mi príncipe azul, obligado a mis besos", escribió junto a la juguetona imagen de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la escultural modelo es muy privada y no suelta prenda sobre su vida sentimental, ha compartido varias fotos en Instagram que la muestran disfrutando gratos momentos. En una foto, posa en un diminuto bikini azul en un lujoso barco en medio del mar. "Cuando aprendas a amar tu propia compañía, serás más cuidadoso al escoger con quien pasas tu tiempo", escribió junto a otra foto suya. ¿Será que está ahora disfrutando una etapa de soledad? Sin duda el amor propio es algo que siempre resalta en las redes sociales. Su hijo sigue siendo su gran motivación y mejor compañero de vida. "Solo espero que seas un hombre completo con ese corazón tan hermoso que tienes y que luches con disciplina por todos tus sueños", escribió junto a otra foto del carismático Daniel.

