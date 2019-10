La historia de amor de Shannon de Lima y James Rodríguez By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Shannon de Lima/Instagram El jugador colombiano del Real Madrid anunció la llegada de su segundo hijo, Samuel, del que la modelo venezolana parecer ser la madre. Empezar galería Shannon de Lima y James Rodríguez Image zoom John Parra/Getty Images; Christof Stache /AFP/Getty Images Los rumores de que habían empezado una relación se desataron cuando fueron vistos juntos el año pasado, cuando el colombiano jugaba con el Bayern de Munich de Alemania. Advertisement Advertisement Captados Image zoom instagram / Shannon de Lima Si bien trataron de ser discretos, se les vio juntos en ciertas ocasiones. Su primer evento público Image zoom pressinphoto/Sipa USA El año pasado, en diciembre, asistieron a un evento deportivo. Advertisement Confirmación Image zoom Shannon de Lima/Instagram La modelo compartió esta foto celebrando un triunfo de su novio con el equipo alemán. Amor y comida Image zoom Instagram / Shannon de Lima La pareja se veía muy feliz preparando una comida juntos. Su exesposa Image zoom Fotonoticias/WireImage James Rodríguez estuvo casado con Daniela Ospina durante cuatro años y tienen una hija. Advertisement Advertisement Advertisement El ex de De Lima Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications La modelo estuvo casada con el cantante Marc Anthony. Su hijo Image zoom Shannon de Lima/Instagram La modelo tiene un hijo de 12 años, Daniel Alejandro, de una relación anterior con el actor venezolano Manuel Coco Sosa. Su hija Image zoom Instagram / James Rodriguez El jugador de fútbol tiene una hija de 6 años, Salomé. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Felicidades! Image zoom IG/James Rodríguez James Rodríguez compartió esta foto de su segundo hijo, Samuel, quien llegó aparentemente a través de un vientre de alquiler y del que Shannon de Lima sería la madre. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

