Shannon de Lima y James Rodríguez pasan la Navidad ¡juntos y enamorados! La modelo venezolana y su novio se han dejado ver de lo más felices y enamorados esta Navidad junto a la familia del futbolista. ¡La viva estampa del amor! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si teníamos alguna duda de si estaban o no juntos, llegó Santa Claux y nos la desveló. Así es, Shannon de Lima y James Rodríguez están juntos, felices y más enamorados que nunca. La pareja se dejó ver por primera vez unida y sonriente después de la llegada del segundo hijo del futbolista colombiano a su vida, el pequeño Samuel. Las teorías de si sería de Shannon o de un vientre de alquiler empezaron a elucubrarse desde el minuto uno, pero ellos han preferido no dar detalles al respecto. También se sembró la duda de si estarían juntos o no tras esta importante decisión del deportista. La duda queda desvelada. Ambos han dejado claro que siguen siendo pareja y pasan por su mejor momento. La venezolana pasó la Nochebuena con la familia al completo del colombiano en una fiesta por todo lo alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos publicaron esta preciosa foto en sus historias de Instagram cuyas sonrisas son la prueba evidente de que entre ellos nada ha cambiado. Ojo al corazoncito que reina en la imagen. Shannon compartió risas y momentos cómplices con su chico y los suyos a juzgar por las imágenes en esta fecha tan señalada y tan importante en el seno familiar. Una preciosa estampa que después de un par de meses de dudas aclara que lo suyo sigue firme y en buena forma. ¡Viva el amor! Advertisement

