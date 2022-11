Sale a la luz el audio del conjuro de magia negra a petición de Aleska Génesis contra Shannon de Lima El objetivo, según se escucha en la grabación publicada por Miguel Mawad, era que Nicky Jam no la viera con ojos de mujer y sintiera cosas no muy bonitas hacia ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y si ya eran pocos en el caso de brujería que ha estallado contra Aleska Génesis, ahora una nueva víctima sale a la luz: Shannon de Lima. Un reciente audio publicado por Miguel Mawad confirma que la modelo venezolana también habría hecho un encargo a la bruja contra su colega. En estas grabaciones extraídas de WhatsUp, tanto la persona encargada de hacer el conjuro como la ex de Nicky Jam intercambian conversaciones detalladas del objetivo que se pretende alcanzar con tales actos. Shannon de Lima Shannon de Lima | Credit: (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images) "Ok, Génesis, entonces voy a montar el conjuro de dominio para que ella sea fiel a vos y esté sumisa a vos", recoge una parte del audio. Pero lo más llamativo viene después, cuando la encargada de hacer la brujería describe qué va a hacer exactamente y cómo esto le afecta a Shannon y a Nicky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a montarle una separación a Nicky Jam y a ella para que Nicky Jam la odie, la aborrezca, la repugne y Nicky Jam no la vea como mujer", añadió. Según lo publicado por Miguel, esto es una conversación entre Aleska y esta mujer. El empresario también compartió la respuesta de su expareja tras escuchar a la mujer contarle en qué se basarían estos conjuros. "Gracias, amiga, gracias", contestó ella. El que también fuera pareja de Gaby Espino sigue compartiendo información comprometedora y parece que esto no terminará aquí. Parece que la realidad supera la ficción.

