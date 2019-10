La reflexión que ha compartido Shannon de Lima tras anunciarse su supuesta maternidad con James Rodríguez La modelo venezolana continúa su vida con normalidad tras anunciarse el nacimiento del hijo del futbolista sin dar pistas de si ella es la mamá. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llegada al mundo de Samuel, el hijo de James Rodríguez, ha sido toda una alegría para el futbolista y su novia Shannon de Lima. Ambos celebraron por todo lo alto esta buena nueva en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de que una revista ha confirmado que la mamá del recién nacido es la modelo, ésta no ha querido dar más detalles al respecto, al menos por el momento. Era la publicación ¡HOLA! la que aseguraba que la venezolana se había convertido en madre por segunda vez, en esta ocasión a través de un vientre de alquiler. Shannon sigue activa en redes y ha compartido una sentida reflexión que nada tiene que ver con la noticia del momento pero donde se puede apreciar que está feliz y en calma. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Cuida el exterior tanto como el interior. Para encontrar un verdadero estado de bienestar es necesario que mente, cuerpo y nuestro entorno cercano (al menos el que controlamos) estén en un equilibrio", ha escrito junto a esta bonita imagen en la que viste ropa deportiva. Unas palabras que llegan horas después del anuncio de su supuesta maternidad y que siguen dejándonos con la miel en los labios. La ex de Marc Anthony ya es mamá de un precioso niño de 12 años, recién cumplidos por cierto. Daniel Alejandro es su gran amor y así lo ha demostrado siempre. Esta semana festejaban su cumpleaños por todo lo alto así que de ser cierto que Samuel es su bebé, sus hijos se llevarían apenas días. ¡Felicidades a todos! Advertisement

