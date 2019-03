Shannon de Lima muy cariñosa con Manuel Sosa, padre de su hijo, tras coincidir con Marc Anthony Shannon de Lima. Alexander Tamargo/WireImage Shannon de Lima estaba muy bien acompañada por el actor venezolano Manuel Sosa, padre de su hijo Daniel, en el concierto en República Dominicana en el que coincidió el Fin de Año con Marc Anthony. Lena Hansen Shannon de Lima estaba muy bien acompañada por el actor venezolano Manuel Sosa, padre de su hijo Daniel, en el concierto en República Dominicana en el que coincidió el Fin de Año con Marc Anthony. La modelo venezolana, quien se encuentra en pleno proceso de divorcio del salsero, estuvo bailando muy cariñosa con Sosa, a quien incluso abrazó por la cintura. Un video compartido en Despierta América (Univisión) muestra la afectuosa interacción entre De Lima y Sosa. Fue precisamente en la conocida localidad dominicana de La Romana donde De Lima y Marc Anthony se casaron hace dos años. El salsero estuvo en tarima esa noche con Gente de Zona y Enrique Iglesias, quienes estaban ofreciendo concierto en Altos de Chavón. También se ha reportado que el cantante de origen puertorriqueño estuvo durante el concierto muy cercano a una misteriosa chica de pelo rizado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras comenzar oficialmente su proceso de divorcio, al parecer ambos están listos para rehacer sus vidas. “Cuando un año termina, se encienden 365 oportunidades para cambiar, renovarse y seguir creciendo”, escribió la modelo venezolana en su cuenta de Instagram junto a una foto de un atardecer. Marc Anthony, no se quedó atrás, compartiendo una foto suya en concierto on el mensaje: “Resolución de Año Nuevo: sentir, bailar, divertirme. Solo se vive una vez”. Jennifer López, de quien se especulaba que podría revivir su relación con Marc, pasó el Fin de Año bien acompañada del cantante canadiense Drake, disparando los rumores de romance. Sin duda el 2017 comienza con mucha chispa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

