¿Shannon de Lima le dedicó su mensaje de cumpleaños a Marc Anthony? La modelo venezolana cumple hoy 28 años de vida y celebra publicando un mensaje en redes sociales, que parece ir dirigido a su ex, Marc Anthony. Mayra Mangal Shannon de Lima está de manteles largos, ya que hoy celebra su cumpleaños número 28. Para marcar la ocasión, la modelo venezolana y ex del salsero Marc Anthony compartió en redes un bonito mensaje celebrando su nuevo año de vida. “Hoy en el día de mi cumpleaños número 28 quiero agradecer a todos ustedes que siempre han sido tan lindos conmigo”, comenzó la belleza sudamericana en su mensaje. Pero lo interesante llegó después, cuando Shannon agregó una coletilla que algunos han visto como un dardo dirigido a su expareja, de quien se ha separó el año pasado: “A los que NO”, dijo con mayúsculas, “les mando un beso igual para que se alegren la vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen que acompaña al post muestra a la madre de un niño a lo lejos, bañándose en las aguas de una paradisíaca playa. Shannon no se despidió sin antes dejar muy en claro que su vida sigue adelante y confesar cuáles son sus deseos para 2017: “Estoy comenzando este año muy feliz y con muchas ganas de disfrutarlo y sacar lo mejor de él, y pido a Dios que me de mucha salud para seguir disfrutando de lo bella que es la vida…” A pesar de encontrarse en pleno proceso de divorcio del salsero, se le vio hace unos días bailando muy cariñosa con Manuel Sosa, una de sus expresa y padre del hijo único de la modelo, Daniel. Un video que fue compartido en el programa Despierta América (Univisión) dio cuenta de la afectuosa interacción entre ambos, avivando rumores de que su relación podría estar tomando un segundo aire. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.