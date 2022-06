Shannon de Lima tuvo unas palabras para Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira La modelo venezolana, actual pareja de Alejandro Speitzer y exesposa del cantante, coincidió con él y la maniquí paraguaya. Así se expresó al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz y enamorada, así se dejó ver Shannon de Lima en la Fashion Week de Miami. La modelo venezolana no se quiso perder este evento tan importante en el mundo de su profesión y desde el evento se mostró de lo más cercana con la prensa, donde no se deja ver mucho. Ese mismo día desfilaría una colega, actual pareja además de prometida de Marc Anthony, Nadia Ferreira. Así que el morbo estaba más que servido. Sin embargo, lejos de huir del tema y generar más misterio, la actual novia de Alejandro Speitzer habló sin problema de la situación. Coincidir con su exmarido y su actual amor no es un problema para ella. Al contrario, Shannon tuvo unas palabras para el artista y reveló detalles de lo más amorosos sobre el cariño que les sigue uniendo hoy. Marc Anthony y Shannon De Lima Credit: Michael Tran/FilmMagic "Mira, yo a Marc lo adoro y le deseo por siempre lo mejor, de hecho somos super amigos y si él está feliz, yo voy a estar feliz, mi familia va a estar feliz, lo adoro y les deseo lo mejor de corazón", expresó con el corazón en la mano al programa El gordo y la flaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y si le invitan a la boda, ¿iría? También tuvo respuesta para eso. "Si me invitan yo voy, canto, bailo, hago show", bromeó. "Siempre hablo con Marc, somos muy buenos amigos, es como parte de mi familia, lo quiero de verdad con el corazón y le deseo lo mejor", recalcó con mucho cariño. Aunque aseguró no conocer a Nadia y que sería en ese desfile cuando la vería por primera vez, reconoció que es una "muñeca, bellísima". De lo más respetuosa y sabiendo capear las preguntas del reportero, Shannon insistió en que les desea lo mejor. Durante el desfile, Marc estuvo en primera fila para aplaudir a su chica quien en un momento se tropezó y casi se cae. Según fuentes al programa de Lili Estefan y Raúl de Molina, ella estaba tan apenada que por eso no se quedó a la fiesta de después.

