En medio del alboroto por el nacimiento del bebé de James Rodríguez, así celebró Shannon De Lima el cumpleaños de su hijo Daniel Sin romper su silencio sobre el nacimiento de Samuel, el bebé de James Rodríguez, la modelo venezolana Shannon De Lima celebra el cumpleaños número 12 de su hijo Daniel. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Shannon De Lima aún no ha roto el silencio sobre el nacimiento de Samuel, el recién nacido de su novio, el futbolista colombiano James Rodríguez, de 28 años. Si bien la revista Hola! asegura que ella es la madre del bebé y reporta que Samuel nació via vientre de alquiler, la modelo venezolana de 31 años no lo ha confirmado en sus propias palabras. Lo que sí hizo por todo lo alto es celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo Daniel, fruto de una relación previa. La orgullosa mamá compartió una foto de su hijo, quien ya entra en la adolescencia, con el mensaje: "Feliz cumpleaños mi amor hermoso. Eres demasiado para mí. Que Dios te siga bendiciendo cada paso que das. Eres un ser especial y con el corazón más bello que conozco. Te amo demasiado. Ya son 12 añitos. Gracias por enseñarme lo que es tener un corazón puro, que solo da amor. A celebrar la vida". La exesposa de Marc Anthony también compartió una foto del recuerdo con su hijo Daniel. "#TBT con mi príncipe, que ya se acerca su cumpleaños. Ya casi 12 añitos. Se me creció mi bebé", escribió emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Shannon de Lima/Instagram De Lima también compartió en su Instagram Story un video de su hijo emocionado mirando una habitación de la casa llena de globos como parte de la sorpresa por su cumpleaños. ¡Felicidades a Daniel y a su hermosa mamá! Advertisement

Close Share options

Close View image En medio del alboroto por el nacimiento del bebé de James Rodríguez, así celebró Shannon De Lima el cumpleaños de su hijo Daniel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.