Shannen Doherty reaparece en público tras revelar que el cáncer le hizo metástasis El mes pasado, Shannen Doherty dio a conocer que el cáncer de mama que padece había hecho metástasis y le había llegado al cerebro. Ahora, la actriz nuevamente esta en el ojo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en febrero de 2020 cuando Shannen Doherty dio a conocer que padecía cáncer de mama en una etapa muy avanzada; tras recibir los tratamientos pertinentes, la actriz informó, a inicios de junio de 2023, que la enfermedad había hecho metástasis y había llegado a su cerebro. Incluso, quien fuera una de las protagonistas de la serie Beverly Hills 90210 mostró videos del procedimiento que estaba llevando a cabo con el fin de erradicar esta afección. Tras dicho anuncio, es la primera vez que la famosa es captada en público. Así, fue vista en las calles de Malibú paseando en compañía de unas personas, según reporta el medio estadounidense Page Six, se trata de una amiga y un guardia de seguridad. Los tres salían del restaurante japonés Nobu. La intérprete de Prue Halliwell en la serie Charmed porta una blusa roja con detalles blancos, un suéter en color beige y lentes de sol. Por momentos, se apreció que sonreía y estaba disfrutando del momento. Shannen Doherty Credit: Vera Anderson/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que hace unos días, Doherty dio a conocer unas imágenes donde se le vio compartiendo con Brian Austin Green por su cumpleaños. Ian Ziering también estuvo presente en la celebración. Todos posaron muy felices. "Feliz cumpleaños. Te amo Brian Austin Green", escribió para acompañar las instantáneas que publicó en su cuenta de Instagram. Shannen Doherty Shannen Doherty | Credit: Backgrid/The Grosby Group Todo parece indicar que pese al grave diagnóstico que recibió, Shannen Doherty está en el proceso de recuperación; que esté haciendo una vida social podría ser indicativo de que su salud tiene alguna mejoría. Quizá la actriz, como ha sido habitual en ella, dará más detalles de su batalla contra el cáncer en algún momento.

