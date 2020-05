Shakira dona mascarillas y respiradores a su natal Barranquilla Shakira entregó un cargamento de mascarillas y respiradores a las autoridades de su ciudad natal, Barranquilla. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante colombiana Shakira decidió aportar su granito de arena para ayudar a su ciudad natal, Barranquilla, a protegerse de la pandemia de coronavirus donando miles de mascarillas y varias máquinas de respiración artificial. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, aseguró que la superestrella internacional lo contactó hace alrededor de dos meses para compartir lo que había aprendido de la pandemia en España, lo que probablemente se podría aplicar en su país. “Hace dos meses yo recibí una llamada de una barranquillera en el exterior que nos quería dar consejos de lo que estaba sucediendo en el mundo, sobre lo que ella había aprendido en España de esta pandemia. Esa barranquillera era Shakira”, expresó Pumarejo en Instagram. “Su amor por la ciudad, su solidaridad la llevó a hacer unas donaciones en miles de tapabocas N95 y varios respiradores que van a llegar a la ciudad y van a ayudarnos a cuidar a nuestra gente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante mantuvo su aportación lejos de los reflectores hasta que el alcalde agradeció públicamente el gesto humanitario. “Gracias Shaki”, le dijo en el vídeo junto a su equipo. Shakira, por su parte, alabó el trabajo de sus compatriotas durante esta crisis mundial y agradeció al gobernante por su labor. “Gracias a ustedes y al equipo de Alcaldía por su trabajo, a las manos barranquilleras que me enorgullecen fabricando mascarillas para proteger nuestra población en riesgo y por ese mensaje ¡lleno de cariño! Me emociona cuando me dicen ¡Shaki!”, escribió en su cuenta de Instagram. La cantante —que está pasando la cuarentena en Barcelona con sus hijos y su pareja, el futbolista Gerard Piqué— aprovechó el confinamiento social para tomar un curso de filosofía antigua de la Universidad de Pennsylvania, que terminó la semana pasada.

