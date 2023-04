Se filtran imágenes de Shakira y sus hijos disfrutando de su nueva vida en Miami En las fotos se observa a la cantante colombiana sonriente y relajada al lado de sus hijos Milan y Sasha Piqué a solo semanas de su mudanza a Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de abril del 2023 quedó grabado a fuego en la historia de la cantante Shakira y de sus hijos, Milan y Sasha Piqué, al decirle adiós a la ciudad que vio nacer a los chicos y donde la superestrella colombiana viviría un idílico romance de una década con el exjugador de fútbol Gerard Piqué. La historia de amor que quedó hecha añicos propició la apurada mudanza de la cantante de 46 años quien se habría instalado ya en una lujosa mansión de Miami, FL. al lado de sus hijos de 10 y 8 años, respectivamente. Mucho se ha hablado del exclusivo y costoso colegio en el que los niños han reanudado sus clases y del lujoso barrio donde el trío viviría su nueva vida, rodeados de famosos vecinos y buscando paz y privacidad, tal y como lo ha pedido la colombiana tan solo llegar a tierras estadounidenses. Aún así, al ojo clínico de los fans no se le escapa nada y ahora se han filtrado en la red las primeras imágenes de la intérprete de "Hips Don't Lie" y "TQG" con sus hijos viviendo su nueva vida. Las instantáneas fueron captadas durante un evento deportivo y en ellas se observa a la barranquilera vestida con una camiseta color morado, con el cabello suelto y sonriente sentada al lado de sus dos príncipes. En otra de las fotos se observa a Shak comiéndose un perrito caliente. Frente al trío se observan enormes cubos con palomitas de maíz. Las imágenes circulan en TikTok y ya acumulan más de 10,500 vistas desde su publicación. Shakira el pasado 2 de abril, cuando le dijo adiós a Barcelona, ciudad que fue su hogar durante una década, aproximadamente: Shakira Credit: Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el diario español La Vanguardia, Shakira estaría ahora acompañada de sus padres, William Mebarak y Nina del Carmen Ripoll Torrado, quienes hace unos días viajaron hacia Miami para reunirse con su hija. Además, la cantante contaría también con el apoyo de su roca: su hermano Tonino, quien no se despega de ella, y de su hermana, Lucy Mebarak, quien al parecer también reside en dicha ciudad. Las imágenes surgen luego de que a principios de semana se revelar el "arma secreta" que tendría Gerard Piqué y que podría usar a su favor para cambiar los términos del régimen de visitas paternales que el exjugador y ahora multimillonario empresario y la cantante habrían pactado. Dicho "detallito" contemplaría la posibilidad de que Piqué se mude a Miami para poder ver a sus hijos con mayor frecuencia, lo cual afectaría dicho pacto previamente firmado en noviembre.

