Piqué sale enfadado de la reunión con Shakira para decidir el futuro de sus hijos Shakira y Gerard Piqué se dieron cita en el despacho de Ramón Tamborero, abogado del futbolista, para hablar sobre el tema de sus hijos. Por el aspecto del futbolista, la negociación sigue sin avanzar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaran públicamente su separación, lo más preocupante ha sido saber qué pasará con sus hijos Sasha y Milan. ¿Con quién pasarán más tiempo?, ¿dónde se irán a vivir? En un momento se conoció que la expareja podría ir a juicio tras no ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la custodia de los menores de edad. Ahora, sabiendo que siempre es mejor llegar a un acuerdo que dejar la decisión en manos de un juez, los famosos se dieron cita en el despacho de Ramón Tamborero, abogado de Piqué, para hablar sobre el tema. Según el diario barcelonés La Vanguardia, el encuentro de mediación no terminó del todo bien luego de que Piqué, aparentemente "harto" del tiempo que se están tomando las negociaciones, se levantó de la mesa y abandonó el despacho antes de lo previsto. Lo que enfada al deportista es las numerosa cláusulas y contraofertas de la otra parte que estarían alargando el proceso, asegura el rotativo. Shakira Shakira | Credit: Grosby Group El hecho es que la cantante colombiana llegó a la cita sonriente y con muy buen semblante, mientras el futbolista catalán se mantenía mucho más serio, según los medios que estuvieron en el lugar. Por su parte, en las fotos Piqué se ve muy preocupado y hasta molesto, no tan de buen humor como su ex pareja. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Grosby Group Cuando los reporteros preguntaron a Tamborero si en el encuentro se había llegado a algún tipo de acuerdo, el abogado respondió "estamos trabajando en ello", según la agencia Europa Press. El letrado, quien fue muy discreto con sus declaraciones, dijo que en cuanto al tema del tiempo en que cada uno estará con sus hijos, o si se quedarán a vivir en Barcelona, también "estamos en ello". Es decir, la expareja aún no acaba de acordar cómo se las arreglarán en el futuro con sus hijos. "El encuentro ha ido muy bien" dijo el abogado. Pero aseguró que "nunca hay un último encuentro" y que "no puedo dar más información" sobre el caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informó anteriormente el portal de noticias español Informalia, la expareja no acaba de ponerse de acuerdo en cuanto a las peticiones que cada uno pone sobre la mesa. Según una fuente cercana citada por esa web, las propuestas de Shakira son "absolutamente inasumibles" para Piqué, ya que los deseos de la cantante habrían sido mudarse con sus pequeños a su mansión de Miami.

