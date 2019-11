Shakira y Gerard Piqué se comen a besos y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Zuma Press/The Grosby Group Además: Sebastián Rulli y Angelique Boyer presumen cuerpazo en la playa; Eiza González ya no oculta a su novio; Rosalía de luto y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Puro amor Image zoom Zuma Press/The Grosby Group Shakira y su adorado Gerardo Piqué se comieron a besos en las gradas de la Copa Davis que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Calentando motores Image zoom fotopress/Getty Images Por cierto que ahí la doña puso el toque estalar a la final actuando al lado de Pedro Capó y Camilo (no fotografiado) inteerpretando éxitos como "Tutu" y “Dare (La La La)” ¿estará calentando motores para el Super Bowl? 2 de 12 Applications Ver Todo Muy sexy Image zoom MAR/Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Sebastián Rulli y su novia Angelique Boyer presumen cuerpazo por las playas de Tulum, en México. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Juntitos Image zoom Backgrid/The Grosby Group Luke Bracey y Eiza González se pasearon por un marcado al aire libre en Studio City, CA, a pocos días de formalizar su amor con un beso. 4 de 12 Applications Ver Todo La fuerza está contigo Image zoom Mecalent Alejandra Espinoza aparece rodeada de "Storm Troopers" en uno de los intensos momentos que se vivieron en la final de La reina de la canción (Univision), que tuvo lugar estes domingo. 5 de 12 Applications Ver Todo Número uno Image zoom Mezcalent Por cierto que la gran ganadora del concurso fue la cubana Yennis Bencosme qiuen recibió su premio de $50,000 de manos de Daddy Yankee. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Figurín Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images J Balvin rió, cantó, bailó y se contoneó durante su participación en el Coca Cola Flow Fest 2019, que tuvo lugar este fin de semana en México. 7 de 12 Applications Ver Todo Hora triste Image zoom Splash News/The Grosby Group Tras su brillante participación en los Latin Grammy, en Las Vegas, la catalana Rosalía fue captada en España visitando a la familia tras el sensible fallecimiento de su abuelo, ocurrido en días pasados. 8 de 12 Applications Ver Todo Puro lujo Image zoom Backgrid/The Grosby Group En Beverly Hills la mexicoamericana Eva Longoria salió a tomar el lunch tras hacer unas compritas de lujo en Dolce & Gabbana ¡Se ve espectacular! 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Oh, lalá! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Otro que anduvo de compras por Beverly Hills fue el pugilista mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez quien se dejó ver por la lujosa joyería francesa Cartier. 10 de 12 Applications Ver Todo Media naranja Image zoom Mezcalent Y en Ciudad de México la española Mónica Naranjo se apareció con la regia Gloria Trevi para presentar "Grande", el nuevo sencillo que en el que unen sus voces para hablar en contra del maltrato. 11 de 12 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Shakira y Gerard Piqué se comen a besos y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.