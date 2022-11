Shakira y Piqué llegan a acuerdo por la custodia de sus hijos ¡Los detalles! Shakira y Gerard Piqué han llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos Milán y Sasha. ¿Se mudará Shakira a Miami con sus hijos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué han llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos Milán, de 11 años, y Sasha, de 9. La cantante colombiana y el futbolista español anunciaron hace cinco meses su separación y han dicho que el bienestar de sus hijos es la prioridad de ambos. Según este acuerdo, la barranquillera regresará a Miami a vivir con sus hijos después de ocho años viviendo en Barcelona. Piqué, que permanecerá en España, podrá visitarlos a menudo, reporta El País. El lunes 7 de noviembre la expareja llegó al acuerdo que Shakira vivirá con sus hijos en Estados Unidos, confirmaron fuentes cercanas a El País. En junio, la famosa pareja anunció su separación, y se hizo pública la relación amorosa de Piqué con Clara Chía Martin. El futbolista sorprendió a muchos en noviembre anunciando su retirada del fútbol y del equipo FC Barcelona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Gerard Pique Credit: (Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images) Tras pasar las navidades y el fin del 2023 en España, Shakira podrá mudare a Miami con sus hijos en el 2024. La negociación duró más de 13 horas y ya se firmó el acuerdo, reporta el diario. Según este acuerdo, Piqué podrá viajar a Miami cuantas veces quiera a ver a los niños y ambos cubrirán los gastos de sus viajes. Shakira Pique Credit: (Joan Amengual / VIEWpress) La prioridad de ambos es proteger a los niños de la exposición mediática que persigue a sus famosos padres. Desde la ruptura, paparazzis han seguido los pasos de la cantante de 45 años, el futbolista, de 35, y los niños y ambos entienden que en Estados Unidos los menores podrían tener más privacidad. "Él está de acuerdo y ha entendido perfectamente que viven en un mundo donde son acosados mediáticamente, desde la puerta del colegio hasta con fotógrafos escondidos detrás de las macetas", revelan fuentes jurídicas a El País. "Él ha convenido que por el bien de los niños es mejor que cambien de lugar de residencia y hagan su vida allí", aseguran fuentes cercanas a la expareja al diario. "Un juicio habría sido desagradable, tenso, muy mediático... Gerard es una buena persona. Tiene carácter, pero es buen tipo, un tío brillante. Las relaciones se desgastan, pero tanto él como ella han sido muy sensibles para entender que por el bien de los niños inicien una nueva vida".

