Shakira y Lewis Hamilton ya preparan primera escapada romántica juntos Todo parece indicar que el idilio entre Shakira y Lewis Hamilton es cada día más fuerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir shakira fiesta lewis hamilton barcelona Credit: Mustafa the Poet IG Tras haberse separado, en 2022, de Gerard Piqué, Shakira había sido relacionada sentimentalmente con diversos famosos; lo cual, la propia cantante había negado. De hecho, en los últimos meses estuvo dedicada a su carrera profesional y el cambio de residencia de España a Estados Unidos al lado de sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, desde hace unas semanas la famosa de origen colombiano se había dejado ver con Lewis Hamilton; incluso asistió a Barcelona para ver al corredor de autos compartir en la Fórmula Uno. La pareja ya no oculta que mantiene un idilio y se ha mostrado en actitudes cariñosas de manera pública. Ahora, la compositora y el deportista parecen estar planeando su primera escapada romántica a un paradisíaco lugar. "[Lewis] Hamilton y Shakira están planeando irse de vacaciones juntos y yo ya sé el destino", reveló el periodista Jordi Martin al programa peruano Amor y Fuego (Willax Televisión). "País caribeño, de viaje corto y de una hora aproximadamente". Shakira Credit: Christophe Simon/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El paparazzi no quiso dar mayores detalles y prefirió dejarlo en el misterio; sin embargo, aseguró que este paseo entre los dos famosos se llevará a cabo en breve. Así, queda claro que la intérprete de "Ojos así" ha dejado atrás su historia de amor con el padre de sus vástagos y está dispuesta a retomar su vida en el aspecto sentimental también. Lewis Hamilton Credit: Taylor Hill/Getty Images Pese a este buen momento, Shakira sigue la batalla legal en España por supuesta defraudación fiscal; de hecho, salieron a la luz parte de sus declaraciones en la corte. Solo el tiempo dirá cómo termina esta situación; mientras tanto, continúa en ascenso a nivel profesional y con abriendo su corazón a Lewis Hamilton.

