"Besos y arrumacos": Así de cariñosos se muestran ya en público Shakira y Lewis Hamilton Se conocen desde hace años, y lo que comenzó como una amistad, se ha vuelto un romance entre la cantante Shakira y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. ¡Ya no esconden su amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Eric Alonso/Getty Images Shakira y Lewis Hamilton se reunieron en Barcelona, donde el piloto de Fórmula 1 brilló en la pista. "En el paddock de Montmeló hubo arrumacos y se dieron hasta besos", aseguró un testigo del romántico encuentro a Vanitatits. Una fuente confirmó a PEOPLE que la cantante colombiana está saliendo con Lewis. "Están pasando tiempo juntos y están en la etapa de conocerse", reveló esta fuente sobre su relación. "Es divertido y coqueto". Según reportes, Shakira conoce a Lewis desde hace años, y fueron amigos antes de surgir un romance hace unas semanas tras Shakira mudarse a Miami. Hay "cosquillas en el estómago", aseguran fuentes sobre la pareja a Vanitatis. Lewis Hamilton Credit: Eric Alonso/Getty Images Shakira se mudó en abril con sus hijos Sasha y Milan a Miami, donde tiene una divertida vida social, asistiendo a juegos de baloncesto de los Miami Heat y a conciertos como el de Juan Luis Guerra en la Ciudad del Sol. "El golpe de la ruptura con Piqué fue muy fuerte para ella y ha tardado mucho en reponerse, y todavía tiene la espinita clavada", declararon fuentes cercanas a la cantante a Vanitatis. Su corazón ha sanado y ha encontrado una nueva ilusión en el piloto británico de 38 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Shakira y Lewis comparten muchos de sus gustos y pasatiempos, como el surf, la pasión por la música y la moda. Lewis Hamilton Credit: Eric Alonso/Getty Images La cantante pasó unos días en Colombia, acompañando a sus padres Nidia Ripoll y William Mebarak, quien se sometió a una operación cerebral en Cartagena. Vanitatis reporta que los padres de Shakira se han instalado en Barranquilla, donde viven muchos de sus familiares. Ha sido una etapa de muchos retos y cambios para la cantante colombiana, pero también de muchos éxitos y crecimiento. "Sí, a mi edad todavía me siento en las piernas de mi madre", escribió la estrella de 45 años en Instagram junto a una tierna foto con su mamá.

