Shakira y JLo en el Super Bowl, la prueba de que los latinos dominarán el mundo en esta década ¿Por qué es tan importante para los latinos la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl? By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que los latinos estamos de moda en el mundo entero y la mejor prueba de ello es que dos superestrellas hispanas –Jennifer López y Shakira– sean las protagonistas de uno de los espectáculos más grandes del deporte y la cultura estadounidense: el Halftime Show del Super Bowl. La elección de las dos intérpretes ha generado todo un frenesí y sin duda se ha convertido en uno de los puntos de mayor atracción del juego que disputarán los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City en el emblemático Hard Rock Stadium de la ciudad Miami el próximo 2 de febrero. Image zoom Tal parece que el llamado “Boom Latino” continuará consolidándose aún mucho más en esta década que inicia y en la que seguramente muchos más artistas de raíces hispanas seguirán creciendo en su influencia alrededor del planeta. En la década de los 90 nombres como el de Ricky Martin, Gloria Estefan y Christina Aguilera se posicionaron dentro de las estrellas más reconocidas del mundo del entretenimiento anglo, pero ahora, el listado de artistas latinos (o con raíces hispanas) que llenan estadios a donde quiera que van es interminable: Selena Gómez, Camila Cabello, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Becky G, Demi Lovato, Bruno Mars, Daddy Yankee, Maluma, Marc Anthony, Romeo Santos, entre muchos otros más y sin olvidar, por supuesto, a Shakira y Jennifer López. Para no ir muy lejos, tan solo hace falta darle una mirada al impacto que tuvo el tema “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Hoy, tres años después de su lanzamiento, aún continúa siendo el video musical más visto en la historia de YouTube, con más de 6.6 billones de reproducciones en la popular plataforma digital. Wow! Y no solo en el mundo de la música parece estar ocurriendo este “Boom”, otra de las industrias que ha reflejado el impacto del talento latinoamericano ha sido el cine. Ver los grandes logros que han cosechado en Hollywood nombres como el de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón le pueden erizar la piel a cualquiera. Los tres mexicanos han logrado llevarse con sus películas los más grandes galardones de la industria, incluyendo el Oscar y el Golden Globe. Sus filmes “Gravity”, “The Revenant”, “Roma”, “The Shape of Water” y “Birdman” hacen ya parte de los grandes clásicos del séptimo arte. Image zoom Alfonso Cuarón. El mundo del entretenimiento siempre ha sido lugar para que los latinos brillen con luz propia, pero no podemos olvidar que por primera vez en la historia la iglesia católica tiene un papa Latino: Francisco; que en el listado de los personas más ricas del mundo dos nombres latinos aparecen entre los 10 primeros: Carlos Slim y Amancio Ortega; que una latina hace parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: Sonia Sotomayor; y que un latino está rompiendo todos los récords con sus shows en Broadway: Lin-Mauel Miranda. La lista no termina con ellos y se hace aún mucho más larga cuando incluímos los nombres de los deportistas latinos que han transformado sus nombres en los de leyendas: Lionel Messi, Neymar, Sául Canelo Álvarez y Egan Bernal, por mencionar solo algunos. No hay mejor momento para sentirse orgulloso de ser latino que esta década que inicia y la mejor prueba para decirle al mundo que los hispanos estamos dominando el mundo es la presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl LIV. ¡Un momento para recordar y para no perderse! Advertisement

