¡Shakira y JLo, dos diosas en el medio tiempo del Super Bowl! Además de la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, Emme, de once años, Bad Bunny y J.Balvin acompañaron sobre el escenario a estas grandes mujeres de la música internacional latina. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al terminar el medio tiempo del Super Bowl 2020, la palabra latinos estaba trending en los Estados Unidos. Un gran orgullo se apoderó de todos los hispanos al verse representados, primero por Demi Levato cantando el himno del país, y seguida más tarde por una impecable actuación en la que Shakira y Jennifer Lopez brillaron con luz propia. Image zoom Las dos divas no sólo estuvieron acompañadas por el boricua Bad Bunny y el colombiano J. Balvin sobre el escenario. Image zoom Image zoom También realizó una encantadora aparición Emme Maribel Muñiz, la hija de Marc Anthony Y Jlo, quien tiene una gran voz aunque cuente con tan solo once años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Celebridades de todos los espectros, incluido el de la política, comentaron el gran show que los latinos pusieron en el escenario. El mismísimo Jeb Bush, quien está casado con la mexicana Columba Bush, aseveró en su cuenta de twitter: “¡El mejor medio tiempo de la historia!”. La mexicana Joy Huerta, integrante de Jessy y Joy, celebró la actuación de las latinas con un simpático post en el que afirmaba que su bebé no había dejado de brincar un segundo. Y la actriz de fantásticos ojos, Adriana Fonseca, agradeció como mujer la estupenda representación que realizaron en los medios Shakira y Jennifer Lopez, de las que se declaró fan incondicional de toda la vida. Otros rostros conocidos asistieron en vivo al juego de fútbol americano más famoso en USA. Jacky Bracamontes, Omar Chaparro, Ana de la Reguera, Eiza González, y otras celebridades disfrutaron en vivo del show. Una cosa es segura: ¡ningún latino en Estados Unidos olvidará este medio tiempo mientras viva! Advertisement

