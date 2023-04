Aseguran que es "muy tensa" la relación entre Shakira y Gerard Piqué y que él solo pasará unos días en Miami Se ha reportado que Gerard Piqué pasará unos 5 días con sus hijos en Miami, en vez de 10. ¡Esta sería la razón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras unas vacaciones con su novia Clara Chía en Dubai, Gerard Piqué llegó en abril a Miami para ver a sus hijos Sasha y Milan por primera vez desde que se mudaron a Florida con su madre Shakira. El miércoles 26 de abril el exfutbolista español llegó al aeropuerto de Miami y evadió a la prensa, montándose en un taxi. Los reporteros le preguntaron porqué no estará los 10 días que le corresponden al mes con sus hijos en Miami, como dicta su acuerdo con su expareja. Según reporta Semana, Piqué estará solo 5 días en Miami, regresando a España el 1 de mayo. "Gerard Piqué finalmente no va a poder pasar esos 10 días con sus hijos, tal como estipula el convenio, porque Shakira le ha puesto las cosas bastante difíciles para que pueda hacerlo", dijo Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis, citando a fuentes "del entorno" de Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Gerard Pique Credit: (Bruce Glikas/WireImage) "Ante esa situación Gerard Piqué ha decidido llegar a un acuerdo con ella y pasar menos días de los que marca ese convenio, ¿por qué? Porque él estuvo con sus hijos hasta el 2 de abril, que creo recordar que el 2 de abril era domingo, fue el día que Shakira decidió abandonar nuestro país", añadió la comunicadora. "Como esos dos días computan dentro del convenio, por eso no puede estar Gerard Piqué los 10 días completos con sus hijos..Va a estar 5 o 6 días". Gerard Pique Shakira Credit: (Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images) Los reporteros también le preguntaron si se comprará una propiedad en Miami donde pueda quedarse cuando visite a sus hijos y Piqué no respondió. "De momento no está previsto que esté residiendo en ninguna casa de propiedad", reportaron en el podcast Mamarazzis. "Estará alojado en un hotel...No se sabe si más adelante decidirá tener alguna propiedad Gerard Piqué en Miami, de momento no está previsto". Vázquez añadió que la relación entre Shakira y Piqué "ahora está muy tensa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aseguran que es "muy tensa" la relación entre Shakira y Gerard Piqué y que él solo pasará unos días en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.