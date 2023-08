Shakira y Gerard Pique habrían reanudado su "guerra" tras una breve tregua A menos de un mes que fuentes cercanas a la expareja afirmaron que estaban en mejores términos, una periodista afirma que pronto surgirá más drama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la relación de Shakira y Gerard Piqué parecía que había entrado en un periodo de paz, la expareja podría volver pronto a declararse la guerra. Según la periodista española Lorena Vázquez, una de las titulares del podcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, la cantante y el exfutbolista atraviesan un momento de incertidumbre porque no se ponen de acuerdo en un asunto de calado. "[Ellos] ahora mismo están pasando por un momento muy tenso y a lo mejor dentro de unas semanas podemos dar algún tipo de información sobre eso", dijo durante una reciente intervención en el show de televisión español Y ahora Sonsoles. Pique and Shakira Credit: Cesar Luis de Luca/picture alliance via Getty Images Sin ofrecer más detalles, Vásquez expresó que hay algo específico que está provocando el malestar. "La tensión nunca entre ellos, creo que desde la separación, ha cesado, pero ahora es un punto complicado porque no se ponen de acuerdo en una serie de cosas importante para los dos", especificó. Mientras tanto, la barranquillera y el catalán siguen su vida cada cual por separado. El presidente de la Kings League sigue derrochando miel con su novia Clara Chía y la intérprete disfruta de su vida de soltera, aunque no paran de surgir rumores de que está en una saliendo con el piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton. A principios de agosto, una fuente cercana a la expareja dijo que habían dejado la polémica en el pasado para ponerse de acuerdo en cuanto a su vida como padres de sus hijos, Milán y Sasha. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno", indicó una fuente anónima cercana a la colombiana al sitio español Vanitatis El Confidencial . "Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual", añadió otra persona cercana al extufbolista y empresario.

