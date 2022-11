Shakira y Gerard Piqué: juntos pero no revueltos en el partido de su hijo Milan, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira y Gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group (2) Luciendo un bolsito de Balenciaga la colombiana apoyó a su hijo y no cruzó palabra con su ex. ¡Además! William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en España; la novia de Kanye West no deja nada a la imaginación y Gigi Hadid ¡pillada! al salir de una cena con Leonardo DiCaprio. Empezar galería Shakira Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group Usando un coqueto bolsito de Balenciaga la cantante colombiana se dejó ver por el partido de béisbol de su hijo Milan donde también estuvo presente el padre del menor, el futbolista catalán Gerard Piqué, así como los abuelos paternos del niño: Joan Piqué y Monserrat Bernabeu. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerard Piqué gerard pique Credit: Splash News/The Grosby Group El recientemente retirado jugador del FC Barcelona apareció con gruesas gafas de sol en el partido donde se disputaba la final de la "Copa Barcelona. Según reportes el deportista y su ex no cruzaron las miradas ni mediaron palabra alguna. 2 de 7 Ver Todo Juliana Nu Juliana Nalu novia de Kanye West Credit: Backgrid/The Grosby Group En West Hollywood pillamos a la modelo brasileña y actual novia del rapero Ye —previamente conocido como Kanye West— con este sexy atuendo de Jean Paul Gaultier que dejaba poco a la imaginación, ¡wow! 3 de 7 Ver Todo Anuncio William Levy y Elizabeth Gutiérrez william levy y elizabetj gutierrez Credit: Lagencia Press/The Grosby Group La expareja está incendiando la red con las fotos de su romántico viaje por España donde visitaron un viñedo (arriba) y lugares históricos de la Madre Patria. 4 de 7 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en las calles de Malibú, CA., descubrimos a la multimillonaria e influencer al lado de su lujoso auto Bugatti Chiron —de aproximadamente $3 de dólares— que al parecer ¡tenía problemas para ponerse en marcha! 5 de 7 Ver Todo Laura Zapata y Enrique Guzmán Laura Zapata y Enrique Guzmán Credit: Mezcalent En Ciudad de México captamos a la cantante y actriz mexicana en animada charla con el cantante —y padre de Alejandra Guzmán— durante el anuncio del concierto sinfónico que se celebrará en el Auditorio Nacional para celebrar los 50 años de la creación del Festival OTI. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid gigi hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group La top model lanza una enigmática mirada al salir de un restaurante en la Ciudad de Nueva York donde cenó con su supuesto nuevo amor, el actor Leonardo DiCaprio (no fotografiado). 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

