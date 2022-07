Shakira visita a su padre en un centro médico de Barcelona Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Ni hablar que a la colombiana le está lloviendo sobre mojado y en medio de su separación de Piqué sigue muy pendiente de la salud de su padre. Además: fotos de Georgina Rodríguez y Marc Anthony y su prometida de paseo por Mallorca, ¡míralos! Empezar galería Al pendiente Shakira Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Desde Barcelona llegan imágenes de la cantante Shakira llegando al Centro Médico Teknon para visitar a su padre, William Mebarak Chadid, quien al parecer ha vuelto a pisar el hospital tras su aparatosa caída de principios de mes. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Llueve sobre mojado Shakira Credit: Lagencia Press/The Grosby Group La mirada triste de la cantante quien llegó acompañada de uno de sus hijos para visitar a su padre, de 90 años, en medio de su sonada separación de Gerard Piqué. 2 de 8 Ver Todo Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: Mega/The Grosby Group La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo paseando a su segunda hija con el astro del fútbol por las calles de Madrid y mostrando cómo poco a poco recupera su figura tras su embarazo de mellizos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira y Marc Anthony Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La prometida del salsero Marc Anthony sonríe de oreja a oreja al arribar en jet privado a la isla de Palma de Mallorca. 4 de 8 Ver Todo Marc Anthony Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: UK/The Grosby Group El artista realiza una exitosa gira por tierras europeas. 5 de 8 Ver Todo Machine Gun Kelly y Megan Fox Machine Gun Kelly, Megan Fox Credit: Backgrid/The Grosby Group La controvertida parejita sale de una fiesta en un restaurante de Nueva York posterior al concierto del rockero en el Madison Square Garden. Por cierto que en medio de la locura del fiestón el se rompió una copa de champán en el rostro gritando que no le importaba nada, ¡uy! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lauren Sánchez Lauren Sanchez novia de Jeff Bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group La novia del multimillonario Jeff Bezos ya convive con los hijos de él y eso queda probado con esta foto donde vemos a uno de ellos (izq.) acompañándolos en una salida de compras por Los Ángeles. 7 de 8 Ver Todo Justin Bieber y Hailey Bieber Justin Bieber, Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita se dejó ver en Los Ángeles y en un servicio religioso luego del impactante diagnóstico de parálisis facial del cantante, revelado hace unos días. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira visita a su padre en un centro médico de Barcelona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.