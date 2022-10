¿Es Gerard Piqué el hombre que sale en el video de Shakira? Todo coincide Cada día que pasa, se descubren nuevas pistas y posibles mensajes ocultos en el video "Monotonía". La más reciente tiene que ver con el futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el pasado 19 de octubre se estrenara el video "Monotonía" de Shakira y Ozuna, no se habla ni escucha otra cosa. Cada día sale algo nuevo del esperado clip, algunas tan solo suposiciones y supuestas indirectas que la artista podría haber incluido para contar cómo se ha sentido tras su separación. Entre lo más comentado, está la imagen de un hombre que le dispara directo al corazón con un bazuca, sacándoselo del pecho y agujereándoselo. ¿Quién es él? ¿Se refiere a Gerard Piqué? Pues, todo apunta a que sí. Y no solo por las ropas que saca, las mismas que el futbolista lució en su otro video de amor junto a Shak, "Me enamoré", sino por las recientes palabras de la artista en sus propias redes. Más claro, el agua. Shakira Video "Monotonía" | Credit: Video "Monotonía" En ambos videos, el chico en cuestión, en el primero Piqué y en el segundo alguien a quien no se le ve la cara (pista a tener en cuenta), lucen un sweater blanco con capucha deportiva y unos pantalones grises. Situación que ha hecho suponer que el hombre desconocido que la dispara directo al corazón es el mismo que en su día le besaba y abrazaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira, que ha cuidado al detalle cada parte del video clip, podría haber hecho encajar las piezas de manera magistral. El hecho de que en "Monotonía" el hombre solo salga de cuello para abajo, ya dice mucho. "Me enamoré", 2017 Shakira y Piqué en el clip "Me enamoré" Shakira y Piqué en el clip "Me enamoré" | Credit: Video clip de "Me enamoré" "Monotonía", 2022 Escena del video de "Monotonía" Escena del video de "Monotonía" | Credit: Video "Monotonía" Demasiada coincidencia, han pensado muchos seguidores. Sin embargo, hay algo más que podría hacer pensar que es una posible mención a Piqué. El chico del video la dispara y le deja un agujero en el pecho. Justo las mismas palabras que empleó la cantante para dirigirse a sus fans tras estrenarse el video. En ellas les da las gracias por haber estado siempre que le habían agujereado el pecho. ¿Y quién si no su expareja se lo ha atravesado últimamente? Shakira Shakira | Credit: IG/Shakira Si bien la colombiana no reconoce nada, lo cierto es que no hay que saber mucho de matemáticas para entender la fórmula. Mientras se habla sin parar del video, éste continúa batiendo récords con sus visualizaciones, las cuales ya sobrepasan los 25 millones.

