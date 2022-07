Video de Shakira con otro famoso cantante causa gran furor: "Se nota la tensión sexual" Tras su separación de Gerard Piqué, este clip personal de un reconocido artista junto a la cantante que vio la luz hace años, ha vuelto a ser motivo de atención y comentarios románticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la entrada en la soltería nuevamente, hay muchas personas que ya le están buscando nuevo novio a Shakira. Y no han tardado en buscarle un candidato, bastante famoso, por cierto. Los fans y seguidores del trabajo de la artista por tantos años, han recuperado un video de hace tiempo en el que la colombiana aparece con uno de los artistas internacionales más aplaudidos. Las imágenes son caseras y ya en su momento hicieron saltar las chispas. Pero Shakira tenía pareja y el artista en cuestión también, así que todo se quedó en un amor platónico. Con la ruptura de la intérprete con Gerard Piqué, las ilusiones de algunos seguidores han vuelto a despertar haciendo mención a este video que, todo sea dicho, muestra la química innegable entre ambos cantantes. Shakira Shakira | Credit: (Photo by: Trae Patton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) Se trata del español Alejandro Sanz, con quien Shakira ha trabajado en varias ocasiones. El público tuvo la oportunidad de verlos juntos en "La tortura", donde ya ambos emanaban sensualidad y una gran conexión, y posteriormente, en "Te lo agradezco, pero no", donde bailaron y protagonizaron más de un momento picarón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este video, en cambio, no es musical, es una charla entre unos amigos muy especiales y con una unión muy bonita que traspasa la pantalla. Todo son suposiciones, pero lo cierto es que la química y conexión entre ellos salta a la vista. En esta grabación, los hoy grandes amigos y compañeros hablan de situaciones de la vida cotidiana, ríen, crean silencios y se miran de una forma especial. Los comentarios debajo del mismo coinciden, "ahí hay amor" y "tensión sexual no resuelta". El clip sigue colgado en esta plataforma y continúa generando visualizaciones y mensajes cargados de amor a día de hoy.

