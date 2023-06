Última hora: Shakira viaja a Colombia para acudir a importante operación de su padre William Mebarak, de 91 años, se someterá a una cirugía debido a su hidrocefalia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barcelona, Miami y Colombia. Este ha sido el recorrido que ha hecho Shakira en apenas una semana. Primero acudía a la Ciudad Condal a dejar a sus hijos con Gerard Piqué para pasar las vacaciones de verano, y de ahí regresó a Estados Unidos donde acudió a un partido de los Miami Heat. El diario colombiano El Tiempo, ha confirmado que la artista está allí por un asunto importante: la salud de su papá, William Mebarak. Según informan, se someterá a una importante operación que consistirá en introducirle la conocida válvula Hakim en su cerebro para hacer frente a la hidrocefalia que padece. Shakira Shakira viaja a Colombia para estar con su papá | Credit: AFP Photo/Jewel Samad (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images) La intérprete colombiana acudía al Hospital Serena del Mar, en Cartagena de Indias para visitar a su progenitor, quien está en manos del equipo médico de la Fundación Santa Fe. Las informaciones al respecto aseguran que el encargado de esta cirugía de gran envergadura es el reconocido neurocirujano, Fernando Hakim, creador de la válvula en cuestión. Con este dato sobre la mesa, ahora se entiende mejor la razón del viaje de hace unas semanas de Shakira a Colombia con sus hijos. Se trataría de una visita de sus nietos a su abuelito antes de someterse a esta intervención. El centro médico mantiene todas las medidas necesarias para salvaguardar la intimidad de William, incluso se habla de un posible contrato de confidencialidad con la familia de Shakira. La artista se encuentra en una vivienda cercana al hospital para estar cerca de sus padres y acompañarles en estos momentos tan significativos.

