Shakira detiene el tráfico en Nueva York con minivestido rojo y transparente Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group La superestrella pop se abrió paso entre la multitud al acudir a una presentación en la Gran Manzana. ¡Además! Jennifer López tomando almuerzo con su mamá y con Ben Affleck y Kim Kardashian vestida de cuero de pies a cabeza celebra a sus compañeros, ¡míralos! Empezar galería Shak en la Gran Manzana Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group La colombiana Shakira detuvo el tráfico en Nueva York con su sexy look colorado para acudir a la presentación de la programación 2022 de NBCU en el Radio City Music Hall de Manhattan. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Muchos planes JOe Jonas y Shakira Credit: Starmax/The Grosby Group Shakira Posteriormente Shak optó por este look para aparecer al lado de Joe Jonas y presentar la nueva competencia musical Dancing with Myself, que se estrena el 31 de mayo en NBC. 2 de 11 Ver Todo Mamá e hija Jennifer López y su madre Guadalupe López Credit: x17/The Grosby Group Otra que paró el tráfico en Los Ángeles fue Jennifer López al dirigirse a tomar el almuerzo con su madre, doña Guadalupe Rodríguez, al famoso restaurante de sushi Nobu. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Con la suegra Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Por cierto que en el almuerzo también estuvo presente Ben Affleck, prometido de JLO. ¿Y entonces por qué esa carita larga de la Diva del Bronx? 4 de 11 Ver Todo Una Barbie Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Kim Kardashian nunca falla: miren su espectacular look de cuero metálico al salir de la fiesta que organizó en un club de Los Ángeles en honor de su equipo en SKIMS y del de su hermana Khloé Kardashian en Good American. 5 de 11 Ver Todo Que los cumpla feliz Megan Fox Credit: Backgrid/The Grosby Group Y luego de confesar que le había hecho un agujero a su vestido para poder tener sexo con su pareja, Machine Gun Kelly, la actriz Megan Fox apareció radiante en su festejo de cumpleaños celebrado en Las Vegas. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cortita, cortita Megan Markle Credit: Backgrid/The Grosby Group Meghan Markle continúa favoreciendo el look de shorts y así la captamos en el club de polo de Santa Bárbara presenciando el partido en el que participó su marido, el príncipe Harry. 7 de 11 Ver Todo Guerrero Prince Harry jugando polo Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y aquí observamos al nieto de la reina Isabel II durante el partido de Los Padres donde compartió terreno con su gran amigo, el argentino Nacho Figueras. 8 de 11 Ver Todo Amor por siempre Erika del Castillo besa a su esposa Kate Trillo Credit: Mezcalent Y los que se besaron apasionadamente como quinceañeros fueron Erik del Castillo y su esposa, Kate Trillo, a su paso por la alfombra roja de la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, en Ciudad de México. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vuelta a la normalidad Kourtney Kardashian con su hija Penélope Disick Credit: Backgrid/The Grosby Group Y luego de sus sorpresivas nupcias del fin de semana Kourtney Kardashian ha regresado a la normalidad y a sus deberes de madre, y aquí la vemos en California con su hija Penélope Disick. 10 de 11 Ver Todo En la cima Tania Medina Credit: Roberto Vásquez De vuelta a Nueva York encontramos a la doctora Tania Medina celebrando el lanzamiento de su libro La belleza de amarme en Times Square. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira detiene el tráfico en Nueva York con minivestido rojo y transparente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.