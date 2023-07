¡Shakira sorprende en París con su look! ¿Lleva mensaje para Piqué? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Viktor & Rolf Paris Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La superestrella colombiana acudió a los desfiles de moda y compartió primera fila con Camila Cabello. Además, fotos de Jennifer López, Cardi B y Georgina Rodríguez, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Viktor & Rolf Paris Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La superestrella estrella colombiana ha causado furor al regresar a Francia para presenciar el desfile de Viktor & Rolf donde por cierto portó uno de los modelitos de los diseñadores holandeses, ¿que llevaba un mensaje para su ex, Gerard Piqué? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello y Shakira Camila Cabello Shakira Viktor & Rolf Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images Dentro del desfile y en primera fila la barranquillera se puso al día con la intérprete de "Bam Bam" quien también está en la Ciudad Luz presenciando los desfiles de alta costura. Por cierto que en uno de esos shows impactó con su vestido totalmente transparente. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Splash News/The Grosby Group Por cierto que la moda entre las famosas es el blanco y así lo mostró JLO en una exclusiva fiesta celebrada en Los Hamptons de Nueva York donde los invitados iban todos de blanco de pies a cabeza. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez Credit: Backgrid UKThe Grosby Group Siguiendo la onda del blanco impoluto así de guapa captamos a la pareja de Cristiano Ronaldo empuñando costosas maletas al concluir sus vacaciones familiares en Cerdeña, Italia. 4 de 8 Ver Todo Margot Robbie y América Ferrera Margot Robbie y America Ferrera Barbie Movie Corea Credit: Han Myung-Gu/WireImage Las estrellas de la esperada cinta Barbie formaron un corazoncito en la premiere del filme en Seúl, Corea. 5 de 8 Ver Todo Eva Longoria eva longoria Flamin' hot Credit: Pablo Cuadra/Getty Images for Disney+ En Madrid captamos a la estrella texana presentando la cinta Flamin' Hot, que ella dirigió y que se estrenó recientemente en la plataforma HULU. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Pierre Suu/GC Images La actriz y cantante de sangre quisqueyana mostró sus curvas al salir de su hotel en París, Francia. 7 de 8 Ver Todo Orlando Bloom y Katy Perry Katy Perry orlando Bloom Wimbledon 2023 Credit: Karwai Tang/WireImage La pareja estuvo de lo más cariñosa en las gradas del estadio de Wimbledon, en Londres, Inglaterra, donde se lleva a cabo el abierto de tenis. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

