Vestida toda de negro Shakira evita cruzarse con Gerard Piqué afuera del juzgado en Barcelona, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira y Pique Credit: PAU BARRENA/AFP via Getty Images; JOSEP LAGO/AFP via Getty Images La colombiana y el catalán ingresaron por puertas distintas al juzgado donde se reunieron a puerta cerrada para sellar su proceso de separación. Además: Jennifer López en sexy leggings blancos delinea su figura y Will Smith posa por primera vez al lado de su familia después de escandalosa bofetada en los Óscar, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: G3/The Grosby Group Vestida toda de negro y con enormes gafas de sol la estrella pop colombiana acudió al Juzgado de Primera Instancia y Familia número 18 de Barcelona, donde según la prensa local ha firmado las cláusulas previamente pactadas de su separación de Gerard Piqué. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerard Piqué Gerard Piqué Credit: G3/The Grosby Group Con gesto serio, el retirado futbolista ingresó al señorial edificio por la Gran Vía, evitando cruzare con su ex, quien según medios locales usó la otra puerta de acceso en L'Hospitalet. 2 de 7 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de la reveladora entrevista que concedió a principios de semana para contar que la ruptura con Ben Affleck ha sido el más grande de sus disgustos en esta vida, la Diva del Bronx regresó al trabajo y así la vimos radiante y feliz para modelar una colección de ropa en Los Ángeles, CA. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Otra que está dando muchísimo de qué hablar es la multimillonaria madre e influencer a quien captamos por las calles de Los Ángeles luego de publicar una serie de imágenes de su impactante mansión californiana que han generado una ola de comentarios y críticas afirmando que la mansión con sillas de piedra y cero color es muy "fría". 4 de 7 Ver Todo Craig Melvin, Hoda Kotb y Mario López <p>En Nueva York captamos al actor y conductor mexicoamericano (der.) y a los conductores de NBC encabezando le ceremonia anual del encendido del árbol de navidad de Rockefeller Center.</p> En Nueva York captamos al actor y conductor mexicoamericano (der.) y a los conductores de NBC encabezando le ceremonia anual del encendido del árbol de navidad de Rockefeller Center. 5 de 7 Ver Todo Duques de Gales Príncipes de Gales visitan Boston Credit: Samir Hussein/WireImage Una radiante Kate Middleton (centro) y su marido, el príncipe William (der.), saludan enternecidos a un niñito vestido a la usanza de los guardias ingleses al iniciar su visita oficial en Boston, Massachussetts. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Instar Images/The Grosby Group Y si alguien tiene dudas de lo que están usando por esos días las celebridades solo debe echar un ojo al look de la actriz y modelo mexicana quien con su estilo californiano y chic deslumbró por las calles de West Hollywood. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

