¡Shakira reaparece! Vestida con camiseta y gafas de colores continúa house hunting en Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Backgrid/ Grosby Group La cantante colombiana se mostró de muy buen talante mientras inspeccionaba propiedades. Además, Jennifer López se apodera de Nueva York promocionando su nueva película y Eslabón Armado visita Despierta America, ¡míralos! Empezar galería Shakira Shakira Credit: Backgrid/ Grosby Group Con sonrisa de oreja a oreja la cantante colombiana fue captada visitando propiedades luego de la visita que realizara su ex, Gerard Piqué, a la ciudad para ver a sus hijos. Según reportes el exjugador también está buscando casa en Miami y las malas menguas afirman que Shak "no lo quiere" en la ciudad. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Gotham/GC Images Otra que se mostró muy de buenas y supremamente vestida fue la Diva del Bronx, quien se encuentra en su natal Nueva York haciendo una intensa promoción de su filme The Mother, que se estrena este 12 de mayo en Netflix. 2 de 9 Ver Todo Lucy Páez y Jennifer López Lucy Páez Jennifer López Credit: Nathan Congleton/NBC via Getty Images En los estudios del programa matutino Today (NBC) encontramos a JLO acompañada de la talentosa niñita con la que comparte estelares en la mencionada cinta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Guadalupe Rodríguez Guadalupe la madre de Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group En el barrio de Soho observamos a la madre de Jennifer López saludando al salir de un almuerzo con su hija. 4 de 9 Ver Todo Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro Alex Rodriguez, Jaclyn Cordeiro Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del país, en Beverly Hills, observamos al ex de JLO saliendo de un lujoso restaurante al lado de su novia, ¡qué combinados y guapos! 5 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton visita Soho Credit: Jamie Lorriman - WPA Pool/Getty Images La princesa de Gales se dejó tomar un selfie con uno de sus muchos admiradores reunidos a las afueras de un histórico pub en el barrio de Soho, en Londres a solo dos días de la coronación del rey Carlos II. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Claudio Lafarga y Sara Maldonado Sara Maldonado Claudio Lafarga Loteria del Crimen - Second Season Presentation Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Los protagonistas de la serie Lotería del Crimen posan en Ciudad de México durante la presentación de la segunda temporada de la serie de TV Azteca. 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group La anfitriona del programa Eva Longoria: Searching for Mexico (CNN) deslumbró a su paso por West Hollywood. 8 de 9 Ver Todo Eslabón Armado Eslabón Armado Despierta America Credit: John Parra/Getty Images Raúl González (centro) aparece divertido al lado del grupo de regional mexicano en su visita a Despierta America (Univision) en Doral, FL., La agrupación se encuentra en los cuernos de la Luna con su tema "Ella baila sola", que grabaron a dúo con Peso Pluma. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

