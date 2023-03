Shakira estaría vendiendo su casa en Miami Beach para vivir en una isla privada Shakira tendría planes de vivir en una isla privada al mudarse a Florida y pondría a la venta su mansión en Miami Beach. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira está a punto de comenzar una nueva vida en Miami. Si bien se reportó que la cantante colombiana viviría en una mansión en Miami Beach, ahora supuestamente tendría planes de vivir en una isla privada en Florida. Shakira se mudaría con sus hijos Sasha y Milan a Miami en abril. Si bien tiene una lujosa residencia en Miami Beach, el patio de esta propiedad no ofrece mucha privacidad ya que el área donde está la piscina, que tiene acceso al agua y a un muelle, está a la vista de los paparazzi y sus vecinos. La estrella colombiana desearía proteger su privacidad y la de su familia mudándose a una isla privada en Florida. El periodista Álex Rodríguez asegura que Shakira tiene nuevos planes de vivienda. "Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio", dijo. Rodríguez añadió que la intérprete del dueto "TQG" con Karol G "está pensando en comprar" y mudarse cerca de una de sus mejores amigas en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: (Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Alex Rodríguez —quien trabajaba para el El programa de Ana Rosa en España y se mudó a Miami— añade sobre la mansión de Shakira en Miami Beach: "Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie...Tan solo trabajan los jardineros". Shakira compró la mansión en Miami Beach en el 2001 por $3.4 millones y ha subido mucho su valor desde entonces, por lo que si se decide a venderla, tendría una gran ganancia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shakira estaría vendiendo su casa en Miami Beach para vivir en una isla privada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.