Esposa de famoso futbolista español, amigo de Gerard Piqué, hace revelación sobre Shakira Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol, jugador del Barcelona, aclaró cómo era de verdad la colombiana con las mujeres de otros futbolistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada más confirmarse la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, empezaron a buscarse los porqués a tan inesperada noticia. Se dijo de todo, nada de ello confirmado por sus protagonistas. Hoy, una de las famosas informaciones dadas sobre la cantante por fin se aclara. ¿Era tan fría la relación de la intérprete con las esposas de otros futbolistas? Vanesa Lorenzo, pareja de Carles Puyol, compañero de equipo de Piqué y gran amigo del futbolista, ha dado a conocer cómo era la colombiana con ella y si verdaderamente era tan lejana y distante con los colegas y mujeres de otros deportistas. Shakira Shakira | Credit: Mezcalent "Sé que Carles ha hablado con él porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. Siempre me ha parecido una mujer estupenda", aseguró la reconocida modelo española. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo daba a conocer su experiencia con Shakira frente a los medios durante la presentación de una marca de suplementos en su país. Aunque algunos afirmaban que esta pudo ser una de las causas de su separación, lo cierto es que Shakira siempre se ha mostrado feliz y de lo más sonriente durante las salidas con las mujeres de otros futbolistas. Tal es el caso de Antonella Roccuzzo, la mujer de Leo Messi, y la propia Vanesa, entre otras, con quienes se ha dejado fotografíar de lo más cercana.

