Las primeras vacaciones de Shakira sin Piqué: luce feliz y en muy buena compañía shakira surfing asturias españa playa misterioso guapo chico Credit: Photo ©2022 13/Lagencia Press ¡Shakira sigue adelante! Tras sorprender al mundo entero al revelar que se separaba del futbolista Gerard Piqué tras 12 años de relación amorosa, la colombiana no ha perdido la sonrisa. Así lo demostró al irse de vacaciones con sus hijos Milan y Sasha a una paradisíaca playa en Asturias, España. En las fotos, vemos a la intérprete de "Te felicito y "Waka Waka" en la playa ataviada con un traje de neopreno rojo y negro y platicando amenamente con un guapo acompañante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN shakira surfing asturias españa playa misterioso guapo chico Credit: Photo ©2022 13/Lagencia Press shakira surfing asturias españa playa misterioso guapo chico Credit: Photo ©2022 13/Lagencia Press Además de sonreír y disfrutar al máximo de una tarde soleada, Shakira también practicó algo de surf. Hace unos dias, el excuñado de la cantante, Roberto García, confesó que la supuesta razón de la ruptura de la pareja habría sido por cuestiones de dinero. "Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos", afirmó García. "Supuestamente Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%". Pero el excuñado de Shakira no se quedó ahí y afirmó que esta no se veía a futuro con Piqué, con quien lleva más de 10 años. "Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él", sostuvo. Carlos Vives por su parte, afirmó que su amiga Shakira "está triste" tras su separación de Piqué. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", dijo en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press en Madrid. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'Estoy triste'".

