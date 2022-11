Shakira derrochó felicidad en el último partido de béisbol de su hijo Milan en Barcelona ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group Shakira disfrutó como nunca del último partido de béisbol de su hijo Milan en Barcelona. Próximamente, la colombiana y sus hijos volarán a su nuevo hogar en Miami Beach, FL: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Shakira Shakira la mejor animadora de su hijo Milan en su último partido de béisbol en Barcelona Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La cantante colombiana de 45 años disfrutó como nunca del último partido de béisbol de su hijo Milan en Barcelona. Próximamente, Shakira y sus hijos volarán a su nuevo hogar en Miami Beach, FL. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck le enseña sus habilidades de basketball a su hijo Samuel en Beverly Hills Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Así de sonriente se dejo ver el esposo de Jennifer López mientras jugaba un partido de baloncesto en Los Ángeles con su hijo Samuel. 2 de 6 Ver Todo Blake Lively Blake Lively muestra su panza de embarazada mientras pasea junto con un amigo en Nueva York Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz, quien pronto dará a luz a su cuarto hijo, fue fotografiada dando un paseo en Nueva York junto a un amigo. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Harry Styles Harry Styles y Olivia Wilde comienzan la semana con una sesión en el gimnasio Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El intérprete de "Watermelon Sugar" sudó la gota gorda en un gimnasio en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo Sylvester Stallone Sylvester Stallone y Jennifer Flavin celebran su amor en Central Park tras su crisis matrimonial Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El protagonista de Rocky y su esposa Jennifer Flavin celebraron su amor en Central Park tras su crisis matrimonial. 5 de 6 Ver Todo Latin Grammy Las nominadas más joven TIARE, de 17 años y Angela Álvarez de 95 años, se encontraron ayer en Las Vegas. Ellas es†tan nominadas por primera vez en este magno evento y en la misma categoría ‘Mejor Nuevo Artista’. Credit: Mediaconnectionpr Tiare, de 17 años y Angela Álvarez, de 95, se encontraron ayer en Las Vegas. Ambas artistas están nominadas por primera vez en Los Latin Grammy, en la categoría 'Mejor Nuevo Artista'. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

