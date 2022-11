El bonito gesto de Shakira con Gerard Piqué el día de su retirada del Barcelona Entre lágrimas, abrazos y mucha emoción, el deportista dijo adiós a una etapa muy importante de su vida. Este fue el generoso detalle de la artista que tocó los corazones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos meses han sido los más difíciles en la vida de Gerard Piqué, tanto en lo personal, como en lo profesional. Aparcando su ruptura con Shakira y todo lo que ello ha traído consigo, este sábado, el futbolista vivía un momento cargado de emoción. El deportista jugaba su último partido con su equipo adorado, el Barcelona, su sueño desde niño y el lugar donde tantos éxitos ha cosechado. Su despedida del campo, de sus compañeros y sus seguidores estuvo marcada por las lágrimas, por la nostalgia y también por el orgullo de un trabajo bien hecho. Piqué se rompió frente a los 'culés' que le aplaudían y agradecían su trabajo como defensa. Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales tuvo que ver con Shakira. La cantante no estuvo allí físicamente, pero sí en otro sentido que llenó de ternura, alegría y, sobre todo, mucho amor esta despedida. Gerard Piqué Despedida de Gerard Piqué del Club de Fútbol del Barcelona | Credit: (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) "A veces querer es dejar marchar", dijo con tristeza el defensa del Barsa. Unas palabras que para algunos tenían doble sentido y pueden aplicarse a su trabajo y su vida personal. Pero, ¿cuál fue ese gesto tan especial que la colombiana tuvo con el padre de sus hijos, Milan y Sasha? Una imagen vale más que mil palabras. Gerard Piqué Milan y Sasha en la despedida de su padre del Fútbol Club Barcelona | Credit: (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images) Sus pequeños estuvieron junto a él vestidos del equipamiento del Barcelona, jugando, riendo y animándole. Shakira no ha tenido problema en que acompañaran a su ex en en este momento tan significativo. A un lado quedaron las posibles rencillas para dar paso al cariño y al respeto con el que formaron su familia durante más de una década. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la tristeza, Piqué también sonrió cuando golpeó el balón con sus hijos, escuchó a los forofos gritarle y se abrazó a sus compañeros. "Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí", añadió mientras los asistentes le gritaban "¡Presidente!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El bonito gesto de Shakira con Gerard Piqué el día de su retirada del Barcelona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.