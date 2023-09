Shakira se lleva un gran susto en el muelle de su casa en Miami y junto a sus hijos La cantante salió ilesa pero preocupó por unos segundos a quienes fueron testigos del incidente que vivió en el agua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y sus pequeños, Sasha y Milan, ya están en Miami disfrutando de la ciudad, su hogar y la vuelta a los estudios con el nuevo curso. Pero en sus ratos libes, la cantante aprovecha cada momento con sus retoños para practicar las actividades que más les gustan. Salir al muelle y hacer deportes acuáticos son algunas de ellas. Por eso, esta semana, con motivo del Día del Trabajo, madre e hijos se pusieron sus chalecos salvavidas y junto a otros amiguitos, salieron en la moto acuática para darse un paseo en el agua. Las condiciones meteorológicas no ayudaron, así que la ruta fue más corta de lo habitual, volviendo al muelle antes de lo esperado. Shakira El incidente de Shakira | Credit: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) Lo que nadie se imaginaba es el momento accidentado que viviría Shakira y que mostró en exclusiva el programa español. Y ahora Sonsoles, de Antena 3 (Pincha aquí para verlas) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El paparazzi fue capaz de captar el momento en que la artista, tratando de aparcar el vehículo, aceleró y se golpeó contra el muelle de bruces. Afortunadamente, la cosa no fue a mayores y fue ayudada por las personas que la rodeaban, saliendo ilesa del choque. Shakira, amante de los deportes, se maneja a la perfección con esta moto, pero un incidente así le pasa a cualquiera. Lo importante es que salió del agua sin problema y regresó con sus pequeños, quienes, afortunadamente, en ese momento no estaban a bordo. Esta semana, la artista hizo una aparición en las redes de su primo, el doctor Juan Ripoll, en el backstage de los preparativos de los MTV Video Music Awards, donde se le otorgará el galardón Video Vanguard Award, el primero concedido a una artista latina. Por el momento, está centrada en su intervención en este gran día de la música.

