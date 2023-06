Shakira suma un éxito más a su carrera Pese a tener problemas en su vida personal, Shakira se encuentra profesionalmente en la cima y ahora tiene un nuevo logro que es muy grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: Jason Koerner/TELEMUNDO via Getty Images) Pese a los conflictos personales por los que ha atravesado Shakira tras su separación de Gerard Piqué, la cantante se ha colocado nuevamente en la cima del éxito. El tema "Music Sessions #53", que grabó en colaboración con Bizarrap, fue todo un suceso en la música; poco después, Billboard la nombró "Mujer del año", convirtiéndola en la primera latina en recibir este honor. Además, la compositora colombiana ha logrado romper récords Guinness y sigue ascendiendo; incluso, encabeza la lista de "Los 50 más bellos" de People en Español. Ahora, la intérprete de "Suerte" será homenajeada con una gran estatua de seis metros de alto que será colocada en Barranquilla, la ciudad natal de esta famosa. "Vamos a hacerle un reconocimiento a Shakira para que los barranquilleros se sientan orgullosos de ese referente de cultura", mencionó Jaime Pumarejo, alcalde de la Ciudad. "Pero también para que vengan visitantes a hacer un 'peregrinaje', tomarse una foto, quedarse en un hotel e invertir en nuestra hermosa ciudad". La escultura con la imagen de la compositora será realizada por el artista plástico barranquillero, Yino Márquez. Será fabricada completamente de bronce. El lugar donde se colocará, si bien será un sitio emblemático, se someterá a consulta entre los habitantes de dicha localidad, según informó dicha autoridad. Shakira Credit: Eric Alonso/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Shakira recibirá una estatua como reconocimiento por dejar en alto su tierra natal", continuó. "Demostrando que, en el rincón más mágico de Colombia, donde se unen el río Magdalena y el mar Caribe, hay gente soñadora, pujante y con ganas de salir adelante". Shakira no solo ha dejado en alto el nombre de Colombia en el mundo, también ha realizado labor filantrópica gracias a su Fundación Pies descalzos; la cual, apoya a la niñez vulnerable a través de la educación, así ha construido cinco escuelas. Quizá asista a la inauguración de dicha estatura en su honor.

