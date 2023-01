Shakira con suéter que dice 'Las mujeres facturan' y Karol G expresa 'Te quedó grande': mira las mejores fotos de las celebridades Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería shakira karol g camisetas cancion apoyo mujeres Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group; Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Shakira y Karol G impactan con poderosos mensajes en sus prendas ¿habrá una colaboración entre ambas? Empezar galería Shakira Shakira saluda desde su balcon con una camiseta con la frase Las Mujeres Facturan Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group La colombiana Shakira saludando desde el balcón de su casa en Barcelona usando una camiseta con la frase 'Las mujeres facturan', de su más reciente éxito con Bizzarap. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gerard Piqué Gerard Pique pasa a buscar a sus hijos por la casa de Shakira Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Mientras tanto, Gerard Piqué fue captado en su auto pasando a buscar a sus hijos por la casa de Shakira. 2 de 6 Ver Todo Karol G Karol G luce una camiseta con el mensaje “Te quedó grande” en apoyo a Shakira Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante colombiana Karol G fue fotografiada saliendo de un partido de baloncesto en Los Ángeles luciendo una camiseta con el mensaje "Te quedó grande" en apoyo a Shakira. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Selena Gómez Selena Gomez y Drew Taggart derriban los rumores saliendo de su cita tomados de las manos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Noche de cita! La cantante Selena Gómez, quien negó rumores de noviazgo, fue captada por el lente del paparazzi saliendo de un restaurante en Soho, Nueva York, tomada de la mano del cantante de Chainsmokers, Andrew "Drew" Taggart. 4 de 6 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi divina en el Auditorio Credit: Mezcalent La cantante regiomontana presentó su Isla divina World Tour en el Auditorio Nacional de la capital mexicana. Gloria Trevi agradeció el apoyo incondicional de sus fans ante la nueva denuncia en su contra por trata de personas en Estados Unidos: "Las cosas van a cambiar para bien" 5 de 6 Ver Todo Eugenio Derbez Eugenio Derbez es pura sonrisas en el Festival de Cine de Sundance Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El actor Eugenio Derbez es pura sonrisas en el Festival de Cine de Sundance, donde firmó autógrafos y se tomó fotos junto a sus fans. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

