¡Shakira es sorprendida en el día de su 46 cumpleaños! "Te felicito, te celebro y te quiero" La artista recibió felicitaciones, mensajes y regalos desde primera hora de la mañana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos esperaban que este 2 de febrero, día del cumpleaños de Shakira y Gerard Piqué, la cantante publicara su nueva canción con Karol G con nuevos mensajes para su ex. Pero no ha sido así. Lo que sí ha caído es una gran lluvia de mensajes amorosos para la artista por parte de compañeros, amigos y seguidores desde primera hora de la mañana. De los primeros en sorprender a la colombiana con unas preciosas palabras, ha sido su colega y amigo de años, Alejandro Sanz. El escrito que acompaña al video de ambos dos cantando juntos, es toda una declaración de cariño y sincera amistad. Shakira Shakira recibe grandes sorpresas el día de su cumpleaños | Credit: (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Latin Recording Academy) "Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero", le escribió el artista español. Unas palabras a las que se ha sumado otro de los mejores amigos de la artista, el reconocido fotógrafo Jaume De Laiguana. "Mi Shaki, ¡feliz cumpleaños!", le deseó junto a una imagen entrañable. Hasta Jordi Martín, el paparazzi que más ha perseguido a la cantante y su ex, le está llevando una tarta para mostrarle su cariño y su apoyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos directos a la casa de Shakira y le vamos a entregar un pastel en nombre de El gordo y la flaca", expresó en sus redes el reportero. Y, por supuesto, entre las felicitaciones tampoco pudo faltar la de una de las personas que más ha significado para ella en los últimos tiempos, el, en gran parte, artífice, junto a ella, de su más grande éxito musical: Bizarrap. "Feliz cumple, Shakira", expresó el Dj junto a una imagen de una polaroid de ambos posada en sus famosos teclados. Shakira cumpleaños Shakira sorprendida en el día de su cumpleaños | Credit: IG/Bizarrap Unas sorpresas y muestras de cariño a las que se siguen sumando más amigos y seres queridos. ¡Felices 46, Shakira!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Shakira es sorprendida en el día de su 46 cumpleaños! "Te felicito, te celebro y te quiero"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.