Shakira tiene una sorprendente gesto con su exsuegra Tras lanzar su nuevo tema con Karol G en el que azota de nuevo a Gerard Piqué, Shakira ha tenido un gesto con su exsuegra Montserrat Bernabeu que puede apuntar a una nueva etapa en su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue con el látigo en la mano en lo que se refiere a su ex Gerard Piqué, como demuestra el nuevo tema que acaba de lanzar con Karol G en el que sigue barriendo el piso con el padre de sus dos hijos. Si bien la colombiana vuelve a referirse a "la nueva" novia y advierte a que ex que no pretenda volver con ella, referencias aparentes a Piqué y su actual pareja Clara Chía, quien esta vez no aparece en la letra es la exsuegra de la cantante Montserrat Bernabeu. Lo que debe ser un alivio para la prominente doctora, quien habría pasado un calvario tras aparecer en la canción de Shakira con Bizarrap. También debe haber resultado un descanso que la barranquillera haya retirado la bruja que colgó del balcón de su casa que da al patio de sus exsuegros. Como constató un reportero de Despierta América (Univision) este viernes desde Barcelona, el muñeco a escala natural de una bruja que adornaba la casa de Shakira adyacente a la de sus suegros, ha volado del balcón. Queda por ver si es un gesto de cara a una reconciliación con los abuelos de Milan y Sasha, o una simple tregua en esta riña que lleva meses acaparando titulares. Shakira y Montserrat Bernabeu Guitart Shakira y Montserrat Bernabeu Guitart en Barcelona Vs Sevilla - Spanish Copa del Rey Final | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images) El último capítulo es el esperado estreno del video del tema "TQG" de Shakira y Karol G, en la que ambas pasan cuentas con sus respectivas antiguas parejas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río", canta Shakira.

