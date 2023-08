¡Shakira sorprende con un video personal contando sus planes desde Los Ángeles! La cantante colombiana abrió su corazón a sus fans y les reveló en qué y con quién estaba. ¡Un apuesto caballero que se llevó todos los piropos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez son más las veces que Shakira sorprende a sus millones de fans con publicaciones de su día a día y de sus momentos más personales. Una manera de agradecerles el siempre estar al pendiente de ella, en las buenas y menos buenas. En esta ocasión, la artista compartió varios videos en sus historias de Instagram desde un lugar que le apasiona: el mar. La colombiana se encuentra en Malibú y decidió arrancar temprano el día para surcar las olas. Eso sí, siempre de la mano de su instructor, ese apuesto galán que le orienta y acompaña en estas sesiones que tanto le apasionan. Shakira Shakira disfruta de Malibu en la mejor compañía | Credit: The Grosby Group Shakira le hizo partícipe de sus videos para comentar el día y el estado de las olas, en este caso no tan altas y poderosas como en otras ocasiones. A pesar de ello, igual se lo disfrutaron y así lo dejaron saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Copa vacía" se dejó ver entusiasmada y con la mejor energía para continuar el día en el estudio haciendo más música. Shakira Shakira en el estudio | Credit: IG/Shakira "Surf y tiempo en el estudio, el combo perfecto", escribió la que fuera una de las más Bellas en la reciente edición de People en Español, en una imagen final en la que desprende pura dicha y ganas seguir exprimiendo la vida. Nada que ver con la Shakira cabizbaja de hace unos meses.

