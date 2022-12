La foto con la que Shakira ha deseado una feliz Navidad al mundo: "Gracias por el apoyo" Como cada 24 de diciembre, la colombiana ha publicado un mensaje para desear lo mejor. La imagen que le acompaña es muy diferente a la de otros años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega a su fin un año que ha tenido de todo para Shakira, tanto en lo bueno como en lo malo. Y como es habitual por estas fechas, la cantante ha hecho su aparición en redes para desear a todos una muy feliz Navidad. Su mensaje ha conmocionado por la sencillez y a la vez cercanía de sus palabras en las que, una vez más, dan a entender lo complejo que ha sido el 2022. Curiosa también es la imagen que ha elegido para hacerlo, una muy diferente a la de años anteriores pero con un mensaje contundente. Shakira Shakira desea así una Feliz Navidad | Credit: IG/Shakira "Gracias a todos por el amor y el apoyo que me dieron a mí y a mis hijos durante este año. Les deseo una dulce Navidad. Por un 2023 que esté lleno de paz y esperanza", escribió en inglés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su escrito va acompañado de una instantánea casera donde ni ella ni sus pequeños son los protagonistas. En esta ocasión es la estrella de su árbol de Navidad la que reina en esta felicitación. Y de fondo, lo que parece el paisaje de Barcelona, donde todavía tiene su hogar hasta que se muden a Miami. La casa donde compartió tantos momentos de alegría junto a su ex, Gerard Piqué, está en venta. A diferencia de otros años, Shakira evitaba aparecer en la foto pero sí dejaba claro dónde pasaría este día. Su papá, William Mebarak, continúa en proceso de recuperación en la Ciudad Condal, y eso es siempre prioridad.

