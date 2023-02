¡Todos los detalles de la espectacular fiesta de cumpleaños de Shakira! Invitados, sorpresas inesperadas y mucho más. La artista se ganó el corazón de todos con un gesto muy especial en medio del festejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo tenía muy claro. Shakira quería estrenar sus 46 con la mejor de las vibras y acompañada de su gente querida. Y así fue. Con lo que no contaba era con la cantidad de sorpresas, tartas, regalos y apariciones espontáneas que se acercarían a la puerta de su casa. Todo fue tan entrañable y emotivo, que la artista decidió responder a tanto amor con varias sorpresas que le salieron del corazón. Para empezar, un grupo de mariachis decidió cantarle una serenata en su día. Fue tal la emoción de la artista que, en un momento de la fiesta, su hermano Tonino bajó ¡y los invitó a pasar a la casa! Un detalle que todos los allí presentes aplaudieron. Shakira Shakira en el día de su cumpleaños | Credit: G3/The Grosby Group Barcelona Pero eso no fue todo. Ante la reunión masiva de personas en su puerta, Shak, no solo salió a su ventana con los ojos empañados, sino que se atrevió a dar un paso más. Sin miedo a las consecuencias, la colombiana bajó hasta la calle y estuvo un rato con sus fans, besándolos, abrazándolos y dándoles las gracias. Las imágenes fueron captadas por los paparazzi y curiosos allí presentes. Shakira Shakira | Credit: G3/The Grosby Group Barcelona Shakira Shakira en su cumpleaños | Credit: G3/The Grosby Group Barcelona La fiesta fue una explosión de alegría. Allí estaban sus hijos, Milan y Sasha, acompañándola, además de sus familiares. Entre los invitados estuvo su profesor de surf, Gorka, quien no quiso perderse esta parranda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muestras de amor hacia la intérprete empezaron desde bien temprano con mensajes de colegas y compañeros como Alejandro Sanz y su compatriota, Carlos Vives, quien le hizo que se le saltaran las lágrimas. Un día cargado de sonrisas y mucho cariño que supone para la cumpleañera una inyección de energía y gasolina para seguir dándolo todo y mirar al futuro con optimismo.

