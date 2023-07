¡Qué cool! Shakira sorprende a sus fans en París La cantante colombiana agradeció a sus seguidores el apoyo a su carrera con un adorable e inesperado gesto en su visita al acuario. ¡Mira de qué se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Credit: (Photo by DAI KUROKAWA/AFP via Getty Images En su paso por la fabulosa capital de Francia, Shakira tuvo un especial gesto con sus fans y se les apareció de sorpresa a un grupo de personas que estaban en el acuario viendo mujeres disfrazadas de sirenas dentro de un estanque. La intérprete colombiana, quien se vistió de sirena para su más reciente tema "Copa vacía" junto a Manuel Turizo, tomó el micrófono y subió al escenario para dedicar unas palabras de agradecimiento a los presentes por el apoyo a su exitosa carrera y también aprovechó para compartir con ellos y abrazarlos. "¡Decidí pasarme y sorprender a mis fans cuando escuché que había otra sirena en París! ¡Muchas gracias chicos por todo el amor y el apoyo!", fue el mensaje que la barranquillera usó para acompañar el video en su Instagram que muestra el momento especial que vivió en la ciudad de la luz. Las reacciones de millones de seguidores en dicha plataforma social no se hicieron esperar y le enviaron palabras de admiración a la artista y pidiendo que se repita pronto: "Sorprende a tus fans en Perú", "¿Y a mí por qué no me pasa esto? Shakira, estoy en Chicago", "sueño con darte un abrazo", "Latinoamérica también necesita ser sorprendida". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos minutos antes de revelar la sorpresa, la compositora publicó una foto desde el hotel donde se hospedaba y luciendo unos pantalones deportivos de rayas blancas en el lateral y uno bodysuit con una tela transparente en el área del abdomen. Ese mismo día, Shakira también aprovechó para visitar el atelier del renombrado diseñador francés Jean Paul Gautier. Allí tuvo la oportunidad de ver cómo se crean las fabulosas piezas que han dado la vuelta al mundo y han lucido famosos en las alfombras rojas y eventos sociales más importantes.

